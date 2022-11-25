ВСУ обстреляли из миномёта сёла Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа
2022-11-25 15:50
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о миномётном обстреле ВСУ сёл Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа.
В пятницу после полудня, 25 ноября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинские военнослужащие обстреляли из миномёта сёла Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа, повредив два частных домовладения.
Гладков добавил, что в результате «прилётов» со стороны Украины также повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. На месте работают экстренные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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