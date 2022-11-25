Эксперты рассказали, что такое ботулизм и как его избежать

В наши времена ботокс больше ассоциируется с косметологией, а не с опасным для жизни состоянием.

Бактерии, вызывающие ботулизм, производят ботулинический нейротоксин, который связывается с крошечным пространством между нервом и мышцей. Он не позволяет нерву посылать сообщение в соответствующую мышцу, вызывая тем самым паралич. В классической картинке ботулизма сначала возникает паралич лицевых мышц.

Это может привести к одному или нескольким признаков:

Поникшие веки;

Размытое или двоящееся зрение;

Трудность говорения или невнятная речь;

Проблемы с глотанием;

Сухость во рту.

Ботулизм может развиться у любого человека, включая младенцев и маленьких детей.

У малышей состояние может проявляться следующими симптомами:

Вялость и апатичность;

Слабый плач;

Запоры;

Плохой аппетит или отказ от груди.

Бактерии могут производить большое количество ботулинического токсина, который способен, в конечном итоге, распространиться по телу и парализовать многие группы мышц.﻿ Поэтому, если вы замечаете у себя или близкого признаки ботулизма, пожалуйста, не тяните с обращением к врачу, промедление может быть смертельно опасным.

Как диагностируется ботулизм?

Ботулизм — не самое распространенное заболевание, поэтому при возникновении мышечной слабости врач проанализирует все факторы, чтобы исключить иные причины.

Какие ключевые симптомы будут оцениваться?

Отсутствие высокой температуры.

Симптомы невропатии черепно-мозговых нервов (например, размытое или двоящееся зрение, затруднение речи).

Признаки невропатии черепно-мозговых нервов (например, опущение верхнего века или паралич лица).

Младенцев врач проверит на внезапное ослабление сосания, опущенное веко, отсутствие активности и запор.