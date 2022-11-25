Эксперты рассказали, что такое ботулизм и как его избежать
В наши времена ботокс больше ассоциируется с косметологией, а не с опасным для жизни состоянием.
Бактерии, вызывающие ботулизм, производят ботулинический нейротоксин, который связывается с крошечным пространством между нервом и мышцей. Он не позволяет нерву посылать сообщение в соответствующую мышцу, вызывая тем самым паралич. В классической картинке ботулизма сначала возникает паралич лицевых мышц.
Это может привести к одному или нескольким признаков:
Поникшие веки;
Размытое или двоящееся зрение;
Трудность говорения или невнятная речь;
Проблемы с глотанием;
Сухость во рту.
Ботулизм может развиться у любого человека, включая младенцев и маленьких детей.
У малышей состояние может проявляться следующими симптомами:
Вялость и апатичность;
Слабый плач;
Запоры;
Плохой аппетит или отказ от груди.
Бактерии могут производить большое количество ботулинического токсина, который способен, в конечном итоге, распространиться по телу и парализовать многие группы мышц. Поэтому, если вы замечаете у себя или близкого признаки ботулизма, пожалуйста, не тяните с обращением к врачу, промедление может быть смертельно опасным.
Как диагностируется ботулизм?
Ботулизм — не самое распространенное заболевание, поэтому при возникновении мышечной слабости врач проанализирует все факторы, чтобы исключить иные причины.
Какие ключевые симптомы будут оцениваться?
Отсутствие высокой температуры.
Симптомы невропатии черепно-мозговых нервов (например, размытое или двоящееся зрение, затруднение речи).
Признаки невропатии черепно-мозговых нервов (например, опущение верхнего века или паралич лица).
Младенцев врач проверит на внезапное ослабление сосания, опущенное веко, отсутствие активности и запор.
Опубликовано: Ангелина Крент
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