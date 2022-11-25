Принц Монако Луи, внук Грейс Келли, и его супруга ожидают рождения первого ребенка

У внука голливудской кинозвезды Грейс Келли Луи Дюкре и его жены скоро появится первый ребенок, об этом поведали общественности сами супруги.

О том, что принц Монако Луи Дюкре и его жена Мари Шевалье скоро станут родителями, стало известно из соцсетей супругов. Это будет первый ребенок пары.

29-летний Луи Дюкре является сыном принцессы Стефании Гримальди, младшей дочери голливудской кинозвезды Грейс Келли и князя Монако Ренье Третьего. Стефания родила сына от своего охранника Даниэля Дюкре.

Луи женился на своей девушке Мари Шевалье, с которой учился в колледже в 2019 году. Планируется, что ребенок Луи и Мари родится в 2023-м году. Он или она будет шестнадцатым в очереди на престол Монако.