Лукашенко опроверг предположения, что Беларусь хочет ввести войска на территорию Украины

Александр Лукашенко в очередной раз опроверг слухи о возможном введении белорусских войск на украинскую землю.

Белорусский президент подчеркнул, что никакой необходимости задействовать белорусскую армию в спецоперации нет. Подобную вероятность он охарактеризовал как полнейшую глупость, не имеющую под собой оснований.

Александр Лукашенко подчеркнул мирные намерения. Беларусь не участвует и не собирается участвовать в военном конфликте. По его мнению, 30-40 тысяч белорусских военных не оказали бы существенного влияния на ход событий.

При этом Лукашенко еще раз подчеркнул необходимость урегулировать проблему мирным путем, и как можно скорее остановить военные действия, и сесть за стол переговоров.