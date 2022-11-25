Лукашенко опроверг предположения, что Беларусь хочет ввести войска на территорию Украины
Александр Лукашенко в очередной раз опроверг слухи о возможном введении белорусских войск на украинскую землю.
Белорусский президент подчеркнул, что никакой необходимости задействовать белорусскую армию в спецоперации нет. Подобную вероятность он охарактеризовал как полнейшую глупость, не имеющую под собой оснований.
Александр Лукашенко подчеркнул мирные намерения. Беларусь не участвует и не собирается участвовать в военном конфликте. По его мнению, 30-40 тысяч белорусских военных не оказали бы существенного влияния на ход событий.
При этом Лукашенко еще раз подчеркнул необходимость урегулировать проблему мирным путем, и как можно скорее остановить военные действия, и сесть за стол переговоров.
Опубликовано: Эльза Ли
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