Bloomberg: Польша требует от Евросоюза новых санкций против нефтепровода «Дружба»

Издание Bloomberg сообщает, что Польша потребовала от Евросоюза введения дополнительных санкций в отношении нефтепровода «Дружба».

В Польше считают, что северный участок магистрали должен попасть под ограничения.

Еще одно требование польской стороны заключается во введении тарифной системы для Словакии, Чехии и Венгрии, которые по-прежнему получают нефть по «Дружбе».

В польском Министерстве климата отметили, что для введения ограничений требуется решение на уровне ЕС.