Bloomberg: Польша требует от Евросоюза новых санкций против нефтепровода «Дружба»
2022-11-25 22:40
Издание Bloomberg сообщает, что Польша потребовала от Евросоюза введения дополнительных санкций в отношении нефтепровода «Дружба».
В Польше считают, что северный участок магистрали должен попасть под ограничения.
Еще одно требование польской стороны заключается во введении тарифной системы для Словакии, Чехии и Венгрии, которые по-прежнему получают нефть по «Дружбе».
В польском Министерстве климата отметили, что для введения ограничений требуется решение на уровне ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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Bloomberg: Польша требует от Евросоюза новых санкций против нефтепровода «Дружба»
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