Министры Минобороны США и Германия обсудили совместную помощь Украине

Главы Министерств обороны США и Германии обсудили совместные меры по оказанию помощи Украине.

25 ноября РИА Новости сообщили, что в Пентагоне заявили о состоявшемся телефонном разговоре между главой Минобороны США Ллойдом Остином и его коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт.

Сообщается, что в ходе разговора главы Минобороны двух стран обсудили совместные меры по оказанию Украине дальнейшей помощи и договорились тесно координировать в этом вопросе, а также подняли тему укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.