Министры Минобороны США и Германия обсудили совместную помощь Украине
2022-11-25 22:53
Главы Министерств обороны США и Германии обсудили совместные меры по оказанию помощи Украине.
25 ноября РИА Новости сообщили, что в Пентагоне заявили о состоявшемся телефонном разговоре между главой Минобороны США Ллойдом Остином и его коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт.
Сообщается, что в ходе разговора главы Минобороны двух стран обсудили совместные меры по оказанию Украине дальнейшей помощи и договорились тесно координировать в этом вопросе, а также подняли тему укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.
Опубликовано: Елена Калиновская
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