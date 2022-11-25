Parisien: Кулеба заявил об отсутствии доказательств падению ракеты ВСУ в Польше
2022-11-25 22:55
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что коллективный Запад не может доказать принадлежность Киеву упавшей в Польше ракеты.
Информационное агентство Le Parisien опубликовало интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который публично заявил, что государства-участники НАТО и администрация Варшавы в частности не могут предоставить факты, которые бы указывали на то, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
Также Кулеба отметил готовность Киева всесторонне содействовать ходу расследования, которое поможет установить причастных к ракетному удару по польской территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Диетолог Наталья Голушко назвала продукты, от которых следует отказаться, чтобы похудеть к Новому году
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Захарова: Европа как цивилизация сохранилась в России, исчезнув в Евросоюзе
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия