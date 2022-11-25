Parisien: Кулеба заявил об отсутствии доказательств падению ракеты ВСУ в Польше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что коллективный Запад не может доказать принадлежность Киеву упавшей в Польше ракеты.

Информационное агентство Le Parisien опубликовало интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который публично заявил, что государства-участники НАТО и администрация Варшавы в частности не могут предоставить факты, которые бы указывали на то, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.

Также Кулеба отметил готовность Киева всесторонне содействовать ходу расследования, которое поможет установить причастных к ракетному удару по польской территории.