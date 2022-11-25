Евросоюз создаст в Польше энергетический хаб для Украины
2022-11-25 23:12
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании в Польше хаба для поставок Украине энергетического оборудования.
Она отметила, что на Украину уже направлено 40 тяжелых генераторов и 200 трансформаторов из Европы.
Генераторы поставляются из запасов, которыми Евросоюз располагает в Румынии. Поставки трансформаторов осуществляются из Литвы.
По ее словам, создание энергетического хаба в Польше позволит собирать дотации от других государств.
Опубликовано: Светлана Репина
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