Евросоюз создаст в Польше энергетический хаб для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании в Польше хаба для поставок Украине энергетического оборудования.

Она отметила, что на Украину уже направлено 40 тяжелых генераторов и 200 трансформаторов из Европы.

Генераторы поставляются из запасов, которыми Евросоюз располагает в Румынии. Поставки трансформаторов осуществляются из Литвы.

По ее словам, создание энергетического хаба в Польше позволит собирать дотации от других государств.