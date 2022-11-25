Путин выразил сожаление о запоздалом воссоединении Донбасса с Россией

Владимир Путин уверен, что Россия и республики Донбасса должны были воссоединиться раньше.

Накануне Владимир Путин провёл встречу с матерями россиян, которые были призваны на воинскую службу в рамках указа о частичной мобилизации в России. В ходе беседы с женщинами Путин выразил уверенность, что Донбасс должен был стать частью российского государства, значительно раньше, что позволило бы избежать многих смертей мирных граждан.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что считает героями всех участников спецоперации в Украине вне зависимости от выполняемой ими роли.