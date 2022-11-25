Путин выразил сожаление о запоздалом воссоединении Донбасса с Россией
2022-11-25 23:21
Владимир Путин уверен, что Россия и республики Донбасса должны были воссоединиться раньше.
Накануне Владимир Путин провёл встречу с матерями россиян, которые были призваны на воинскую службу в рамках указа о частичной мобилизации в России. В ходе беседы с женщинами Путин выразил уверенность, что Донбасс должен был стать частью российского государства, значительно раньше, что позволило бы избежать многих смертей мирных граждан.
Вместе с тем Владимир Путин отметил, что считает героями всех участников спецоперации в Украине вне зависимости от выполняемой ими роли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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