Шольц пообещал снижение цен на энергоносители в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство утвердило меры по снижению цен на энергоносители.

Он рассказал, что в стране будут введены предельные цены на энергию, чтобы помочь людям справляться с новыми вызовами.

Пакеты мер, утвержденные правительством ФРГ, будут внесены в парламент и законодательный орган страны для согласования.

Шольц отметил, что ограничения цен на энергоносители затронут домохозяйства, а также малый и средний бизнес.