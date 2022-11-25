Шольц пообещал снижение цен на энергоносители в Германии
2022-11-25 23:26
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство утвердило меры по снижению цен на энергоносители.
Он рассказал, что в стране будут введены предельные цены на энергию, чтобы помочь людям справляться с новыми вызовами.
Пакеты мер, утвержденные правительством ФРГ, будут внесены в парламент и законодательный орган страны для согласования.
Шольц отметил, что ограничения цен на энергоносители затронут домохозяйства, а также малый и средний бизнес.
Опубликовано: Светлана Репина
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