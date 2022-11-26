Кулеба: ВСУ располагает доказательствами того, что в Польше упала не украинская ракета

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ располагает доказательствами того, что упавшая в польском селе Пшеводув якобы не была украинской.

25 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью французской газете Le Parisien заявил о том, что у украинских военных есть доказательства того, что на территорию Польши упала якобы не украинская зенитная ракета.

Кулеба также утверждает, что политическая риторика о том, что в польском селе Пшеводув упала украинская зенитная ракета, которая стала причиной смерти двух мирных жителей, не имеет доказательств.