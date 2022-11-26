Зеленский признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть «пунктов несокрушимости» по всей территории страны некачественно организована.

25 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении заявил о том, что развёрнутые по всей стране «пункты несокрушимости» не смогли оправдать ожиданий из-за некачественной работы местных властей по их созданию.

Зеленский отметил, что большая часть жалоб по поводу некачественной организации «пунктов несокрушимости» поступает от киевлян, за что раскритиковал работу столичной мэрии, которую с 2014 года возглавляет Виталий Кличко.