Зеленский признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Украине
2022-11-26 01:24
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть «пунктов несокрушимости» по всей территории страны некачественно организована.
25 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении заявил о том, что развёрнутые по всей стране «пункты несокрушимости» не смогли оправдать ожиданий из-за некачественной работы местных властей по их созданию.
Зеленский отметил, что большая часть жалоб по поводу некачественной организации «пунктов несокрушимости» поступает от киевлян, за что раскритиковал работу столичной мэрии, которую с 2014 года возглавляет Виталий Кличко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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