Путин: воссоединение России и республик Донбасса должно было произойти раньше
2022-11-26 01:35
Российский лидер Владимир Путин заявил, что воссоединение России и республик Донбасса должно было произойти раньше.
25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих заявил о том, что воссоединение России с республиками Донбасса должно произойти раньше, что позволило бы значительно сократить количество жертв среди гражданских.
Путин также отметил факт того, что после событий 2014 года Россия искренне надеялась договориться, что Донбасс вернётся в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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