Дженнифер Лопес анонсировала новый альбом впервые с 2014 года
2022-11-26 01:41
20 лет назад вышел альбом Дженнифер Лопес This Is Me… Then, который она до сих пор считает самым лучшим.
На создание пластинки ее вдохновили отношения с Беном Аффлеком. Но потом пара распалась, каждый из них вступил в брак.
Сейчас, после воссоединения с Аффлеком, 53-летняя Лопес представляет логическое продолжение: альбом This Is Me… Now.
Она воссоздает обложку 2002 года и обещает духовное и эмоциональное путешествие длинной в 20 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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