Дженнифер Лопес анонсировала новый альбом впервые с 2014 года

20 лет назад вышел альбом Дженнифер Лопес This Is Me… Then, который она до сих пор считает самым лучшим.

На создание пластинки ее вдохновили отношения с Беном Аффлеком. Но потом пара распалась, каждый из них вступил в брак.

Сейчас, после воссоединения с Аффлеком, 53-летняя Лопес представляет логическое продолжение: альбом This Is Me… Now.

Она воссоздает обложку 2002 года и обещает духовное и эмоциональное путешествие длинной в 20 лет.