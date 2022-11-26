Макрон собирается отговорить Байдена от неравной конкуренции с Евросоюзом
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Вашингтон с рабочим визитом и встретится с Джо Байденом.
Французский лидер намерен убедить американского коллегу в том, что неравная конкуренция ЕС и США недопустима.
Такую проблему создает новый закон о борьбе с инфляцией, принятый в США. Он предусматривает снижение налогов и дополнительные энергетические льготы для американских компаний.
Макрон заявил, что Европа не может допустить еще большей своей деиндустриализации.
Опубликовано: Светлана Репина
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