Лавров назвал Европу автором ситуации на Украине
2022-11-26 14:17
На сайте МИД России опубликовано интервью главы ведомства Сергея Лаврова, в котором он обвиняет Европу в ситуации на Украине.
По его словам, за долгие годы не удалось уговорить Запад на равноправные и взаимоуважительные отношения.
Лавров также отметил, что одной из причин стало желание НАТО расширяться на восток.
Он уточнил, что после «арабской весны» Европа будет воспринимать ситуацию на Украине как информацию к размышлению.
Опубликовано: Светлана Репина
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