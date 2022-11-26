Лавров назвал Европу автором ситуации на Украине

На сайте МИД России опубликовано интервью главы ведомства Сергея Лаврова, в котором он обвиняет Европу в ситуации на Украине.

По его словам, за долгие годы не удалось уговорить Запад на равноправные и взаимоуважительные отношения.

Лавров также отметил, что одной из причин стало желание НАТО расширяться на восток.

Он уточнил, что после «арабской весны» Европа будет воспринимать ситуацию на Украине как информацию к размышлению.