МО РФ: российские военные отбили атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в очередной раз отбили атаку ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.
26 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что служащие ВС РФ успешно отразили атаку двух ротных тактических групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении.
Российский генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что для украинской армии попытка атаковать позиции в направлении сёл Коломыйчиха и Площанка ЛНР обернулась потерями более сорока единиц личного состава убитыми и ранеными, трёх боевые машины пехоты и двух автомобилей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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