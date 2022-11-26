МО РФ: российские военные отбили атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в очередной раз отбили атаку ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.

26 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что служащие ВС РФ успешно отразили атаку двух ротных тактических групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Российский генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что для украинской армии попытка атаковать позиции в направлении сёл Коломыйчиха и Площанка ЛНР обернулась потерями более сорока единиц личного состава убитыми и ранеными, трёх боевые машины пехоты и двух автомобилей.