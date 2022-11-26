Минобороны РФ: США создали вариант коронавируса со смертностью в 80%

В Минобороны РФ заявили, что в США создали вариант коронавируса, вызывающий в 80% гибель подопытных животных.

26 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции против которого бессильны все существующие вакцины.

Куриллов уточнил, что модифицированный американскими учёными за счёт средств из государственного бюджета США вирус вызывал гибель 80% заболевших подопытных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями лёгких.