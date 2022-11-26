Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в возрасте 64 лет

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей скончался на шестьдесят пятом году жизни.

Вечером 26 ноября информационное агентство "БелТА" сообщило, что сегодня скончался глава Министерства иностранных дел Владимир Макей. Журналисты издания не приводят подробности гибели Макея, однако отмечают, что известный белорусский политик скоропостижно скончался.

Владимир Макей стал бессменным министром иностранных дел Беларуси 20 августа 2012 года, служил в армии Советского союза и обучался в академии МИД Австрии.