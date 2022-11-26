Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни

Во многих странах Азии, Африки и Южной Америки насекомые ценятся как дешевый источник белка

В Камбодже, например, местные жители охотятся на огромных пауков-птицеедов, в Таиланде на специальных фермах разводят сверчков и кузнечиков, а в Мексике собирают муравьев и их яйца.

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