Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни

APS
2022-11-26 16:46

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей скоропостижно скончался.

Белорусское информационное агентство БелТА в своем официальном телеграм-канале сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси.

Из заявления следует, что Владимир Макей, долгое время возглавлявший белорусское внешнеполитическое ведомство, умер скоропостижно.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – пишет источник.

Опубликовано: Николай Скира