Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни
2022-11-26 16:46
Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей скоропостижно скончался.
Белорусское информационное агентство БелТА в своем официальном телеграм-канале сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси.
Из заявления следует, что Владимир Макей, долгое время возглавлявший белорусское внешнеполитическое ведомство, умер скоропостижно.
"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в возрасте 64 лет
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