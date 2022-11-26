Министр иностранных дел Беларуси Макей умер на 65-ом году жизни

Информагентство БелТА сообщает о смерти Владимира Макея, который занимал пост главы МИД Беларуси с 2012 года.

Вечером субботы белорусское новостное интернет-издание БелТА со ссылкой на информатора в правительстве страны опубликовало срочную новость о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея. Репортёры БелТА не обнародовали причины кончины белорусского министра, однако отметили, что была внезапной.

Известно, что Владимир Макей занимает должность министра иностранных дел РБ свыше десяти лет и ранее проходил обучение в австрийской академии при местном МИДе.