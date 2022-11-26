Глава белорусского МИД Макей скончался в возрасте 64 лет

26 ноября стало известно о том, что скоропостижно скончался глава МИД Беларуси.

Владимир Владимирович Макей скоропостижно ушел из жизни. Об этом рассказывает информационное агентство БелТА в своем канале в Телеграм.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – пишет издание.

На момент смерти Владимира Макею было 64 года. Он занимал пост главы МИД Беларуси более десяти лет.