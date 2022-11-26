Глава белорусского МИД Макей скончался в возрасте 64 лет
2022-11-26 16:53
26 ноября стало известно о том, что скоропостижно скончался глава МИД Беларуси.
Владимир Владимирович Макей скоропостижно ушел из жизни. Об этом рассказывает информационное агентство БелТА в своем канале в Телеграм.
"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – пишет издание.
На момент смерти Владимира Макею было 64 года. Он занимал пост главы МИД Беларуси более десяти лет.
Опубликовано: Николай Скира
Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в возрасте 64 лет
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