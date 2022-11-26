Умер глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни.

В субботу, 26 ноября 2022 года, белорусское информационное агентство «Белта», со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза сообщило о том, что министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

Отмечается, что на данный момент точная причина скоропостижной смерти Макея, который возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с 20 августа 2012 года, неизвестна.