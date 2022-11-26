На 65-м году жизни умер глава МИД Беларуси Владимир Макей
2022-11-26 17:01
На 65-м году жизни скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
26 ноября информационное белорусское агентство БелТА сославшись на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза сообщает, что на 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, в сообщении СМИ не указывается причина смерти, лишь уточняется, что скончался министр скоропостижно.
Известно, что Владимир Макей с 2012 года руководил МИД Беларуси, а до этого занимал пост главы администрации президента.
Примечательно, что на понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Опубликовано: Елена Калиновская
Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в возрасте 64 лет
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