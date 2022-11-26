У Минобороны РФ есть подтверждение работы Украины и США в биолабораториях
2022-11-26 17:25
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у российского Миобороны есть документальные подтверждения работы Украины и США в биолабораториях.
Он пояснил, что документы подтверждают взаимодействие этих стран в попытках установить контроль над патогенами в лабораториях Украины.
Кириллов сказал, что власти США скрывают от своих граждан результаты работы Управления по снижению угрозы оружия массового поражения Пентагона.
По его словам, Минобороны США передало Украине элементы системы ПАКС, позволяющей американцам контролировать нахождение и применение опасных патогенов в лабораториях разных стран мира.
Опубликовано: Светлана Репина
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