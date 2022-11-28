Захарова назвала слова Папы Римского о бурятах и чеченцах «извращением истины»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова Папы Римского о бурятах и чеченцах продемонстрировали русофобию и стали «извращением истины».

Она напомнила, что в интервью американским СМИ понтифик сказал, что чеченцы и буряты – это самая жестокая часть войск России на Украине.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», – отметила Захарова.

Ранее в Ватикане заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.