Bloomberg: цены на российскую нефть уже ниже предложенного Евросоюзом предела
2022-11-28 21:58
Агентство Bloomberg сообщает, что цена российской нефти Urals упала до 51,96 доллара за баррель.
Это означает, что цены оказались ниже потолка, предложенного Евросоюзом. Так хотели установить ценовой предел на уровне 65-70 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договориться о конкретном уровне потолка цен на российскую нефть.
В Польше и Прибалтики посчитали предложенный уровень слишком высоким, а Мальта и Греция считают, что лимит не должен быть ниже 70 долларов за баррель.
Опубликовано: Светлана Репина
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