Евросоюз ждут еще более серьезные энергетические проблемы следующей зимой
2022-11-29 01:47
Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, то следующей зимой Евросоюз ждут еще более серьезные энергетические сложности.
По ее словам, сейчас сделано все необходимое для подготовки к зиме, однако в следующем сезоне стоит ожидать проблем.
Йоргенсен пояснила, что на глобальных финансовых рынках, в том числе газовых, сохраняется дисбаланс.
Она напомнила, что ранее доля российского газа на европейском рынке составляла 40%, а сейчас она равна всего 7%.
Опубликовано: Светлана Репина
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