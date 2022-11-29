Евросоюз ждут еще более серьезные энергетические проблемы следующей зимой

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, то следующей зимой Евросоюз ждут еще более серьезные энергетические сложности.

По ее словам, сейчас сделано все необходимое для подготовки к зиме, однако в следующем сезоне стоит ожидать проблем.

Йоргенсен пояснила, что на глобальных финансовых рынках, в том числе газовых, сохраняется дисбаланс.

Она напомнила, что ранее доля российского газа на европейском рынке составляла 40%, а сейчас она равна всего 7%.