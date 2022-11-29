Новак: введение потолка цен на нефть приведет к дефициту энергоресурсов

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть станет причиной серьезного дефицита на рынке энергоресурсов.

По словам Новака, последние ограничения, введённые решения о принятии ценовых потолков — все это влечет за собой значительные риски функционирования сырьевой сферы, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасли, и не только нефтяной.

Как подчеркнул российский вице-премьер, подобное развитие событий коснется любого биржевого товара, в отношении которого Евросоюз и США пожелают ввести какие-либо ценовые ограничения. По мнению политика, все попытки ввести ценовые ограничения на сырьевом рынке являются следствием необдуманной политики западных держав, которые повлекут за собой возникновение масштабных кризисных явлений в мировой экономике.

В то же время информационное агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в среде высокопоставленных европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза не смогли прийти к общему согласию относительно лимита цен на российскую нефть.