Союзные силы освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР

В Штабе ТерО ДНР сообщили об освобождении союзными силами населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.

29 ноября пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщила о том, что группировка войск республик Донбасса при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что союзные силы в ближайшее время освободят город Угледар.