Союзные силы освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР
2022-11-29 11:49
В Штабе ТерО ДНР сообщили об освобождении союзными силами населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.
29 ноября пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщила о том, что группировка войск республик Донбасса при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку.
В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что союзные силы в ближайшее время освободят город Угледар.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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