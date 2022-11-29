Минобороны Китая: Американский крейсер Chancellorsville вторгся в воды КНР
2022-11-29 12:01
Китай заявил, что Соединенные Штаты Америки вторглись в его территориальные воды.
Министерство обороны Китая обвинило Соединенные Штаты Америки нарушили границы страны.
По заявлению Вооруженных сил Китайской народной республики, ракетный крейсер ВМС США Chancellorsville незаконно проник в китайские территориальные воды.
При этом в седьмом флота Соединенных Штатов заявили, что корабль не совершал противоправных действий и все было согласно международному праву.
Опубликовано: Николай Скира
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