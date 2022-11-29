Чистиковые это коренастые крепкие птицы, которые гнездятся на берегах и скалах у моря

Чистиковые это семейство морских птиц, питающихся рыбой, с небольшим размахом крыльев, которые предпочитают жить на побережьях и редко на деревьях.

Чистиковые исключительно северные морские птицы. При всем многообразии видов, они имеют ряд общих признаков, что позволяет отнести этих пернатых к одному семейству. Чистиковые прекрасные ныряльщики, питаются преимущественно рыбой, высматривая свою жертву среди проплывающих у поверхности воды косяков, а затем бросаются вниз, чтобы схватить добычу, либо ныряют, покачиваясь на волнах.

Все птицы этого семейства довольно коренастые: у них крепкое сильное тело с короткой шеей и длинным клювом, ноги с тремя пальцами, которые соединяют тонкие перепонки. Размахом крыльев чистики похвастаться, увы, не могут.

У некоторых видов они вообще имеют слабое развитие. Но чистики хорошие летуны. Местами гнездования эти птицы выбирают участки суши в непосредственной близости от океана, чтобы было легче добывать пищу. Исключение составляют те немногие из чистиковых, которые вьют гнезда на деревьях, но таких видов немного.