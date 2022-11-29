Тупики птицы-домоседы, а похожие на них гагарки способны перелетать даже океан

Тупики и гагарки очень похожие птицы из семейства чистиковых, но тупики в основном живут недалеко от места рождения, а гагарки летают даже на другую сторону океана.

Наибольшей по численности популяцией тупиков славятся берега, омываемые Северным Ледовитым океаном. В период гнездования этих птиц можно наблюдать захватывающее зрелище: сотни и тысячи тупиков покрывают скалистые пляжи в поисках места для выведения потомства, а воздух полнится их возбужденными голосами.

Еще один представитель семейства чистиковых гагарка в отличие от тупика, не любящего покидать родные просторы, наоборот преодолевает огромные расстояния, иногда перелетая на противоположные части океана.

По образу жизни это самое значительное отличие. В остальном тупики и гагарки очень похожи друг на друга и мирно соседствуют. В зимнее время гагарок можно заметить на севере Германии и Норвегии.