Тупики птицы-домоседы, а похожие на них гагарки способны перелетать даже океан
Тупики и гагарки очень похожие птицы из семейства чистиковых, но тупики в основном живут недалеко от места рождения, а гагарки летают даже на другую сторону океана.
Наибольшей по численности популяцией тупиков славятся берега, омываемые Северным Ледовитым океаном. В период гнездования этих птиц можно наблюдать захватывающее зрелище: сотни и тысячи тупиков покрывают скалистые пляжи в поисках места для выведения потомства, а воздух полнится их возбужденными голосами.
Еще один представитель семейства чистиковых гагарка в отличие от тупика, не любящего покидать родные просторы, наоборот преодолевает огромные расстояния, иногда перелетая на противоположные части океана.
По образу жизни это самое значительное отличие. В остальном тупики и гагарки очень похожи друг на друга и мирно соседствуют. В зимнее время гагарок можно заметить на севере Германии и Норвегии.
Опубликовано: Эльза Ли
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»