Глава ВСУ Залужный доложил Зеленскому об ужасном положении дел под Бахмутом
2022-11-29 12:29
Ситуация для украинских войск под Бахмутом ухудшается изо дня в день, заявил глава ВСУ.
Украинские источник сообщают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный провел разговор с Владимиром Зеленским.
Известно, что глава украинской армии доложил президенту Украины о положении дел для армии в боях за город Бахмут.
Залужный заявил, что ситуация для украинских подразделений, находящихся в Бахмуте, все сильнее ухудшается с каждым днем.
"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что ситуация для подразделений ВСУ в Бахмуте ухудшается с каждым днём", - сообщает телеграм-канал Военный обозреватель".
Опубликовано: Николай Скира
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