Глава ВСУ Залужный доложил Зеленскому об ужасном положении дел под Бахмутом

Ситуация для украинских войск под Бахмутом ухудшается изо дня в день, заявил глава ВСУ.

Украинские источник сообщают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный провел разговор с Владимиром Зеленским.

Известно, что глава украинской армии доложил президенту Украины о положении дел для армии в боях за город Бахмут.

Залужный заявил, что ситуация для украинских подразделений, находящихся в Бахмуте, все сильнее ухудшается с каждым днем.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что ситуация для подразделений ВСУ в Бахмуте ухудшается с каждым днём", - сообщает телеграм-канал Военный обозреватель".