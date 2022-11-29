Пользователи Twitter находят порно после поиска информации о протестах против COVID в Китае
По мере усиления общенациональных протестов против строгой политики Китая по борьбе с COVID китайские боты рассылают в Twitter спам порнографического содержания, что затрудняет пользователям поиск информации о крупных городах Китая.
Протесты вспыхнули после того, как 24 ноября в жилом комплексе в Урумчи, Синьцзян, вспыхнул пожар, в результате которого погибли 10 человек.
Жители обвинили строгую политику правительства по борьбе с COVID и его меры карантина в медленном реагировании пожарных.
В Шанхае граждане собрались 26 ноября, чтобы провести бдение при свечах в память о жертвах Урумчи.
Жители держали чистые листы белой бумаги, лишенные лозунгов, чтобы оплакать потери жертв.
В Китае белый цвет является распространенным похоронным цветом.
Это также понимается как выражение гнева миллионов людей, которые пострадали от введенных в стране ограничений на пандемию.
Опубликовано: Антон Райт
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