В Киеве и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов ВС РФ.

Во вторник после полудня, 29 ноября 2022 года, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и во всех областях украинского государства звучит сирена воздушной тревоги.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги из-за возможных «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергосистемы страны.