В Киеве и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
2022-11-29 13:51
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов ВС РФ.
Во вторник после полудня, 29 ноября 2022 года, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и во всех областях украинского государства звучит сирена воздушной тревоги.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале призвал граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги из-за возможных «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергосистемы страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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