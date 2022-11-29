Карди Би грозит потенциальный судебный иск из-за костюма Мардж Симпсон на Хэллоуин
2022-11-29 14:01
Карди Би может грозить судебный иск из-за ее костюма на Хэллоуин 2022 года. Как вы, возможно, помните, Барди нарядился Мардж Симпсон в образе Тьерри Мюглера, а художник Александро Паломбо обвинил рэпера “Up” в присвоении его работ без согласия.
Внешний вид суперзвезды Бронкса похож на серию "Мардж Симпсоны" Паломбо 2013 года.
Клаудио Вольпи, юрист по интеллектуальной собственности, представляющий интересы Паломбо, выступил с заявлением для Artnet по этому вопросу.
“Карди Би незаконно присвоила работу Александро Паломбо в чисто деловых целях в нарушение самых элементарных правил авторского права и политики Instagram, что влечет за собой серьезные риски как компенсации, так и дискредитации ее общественного имиджа”, - говорится в сообщении.
Опубликовано: Антон Райт
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