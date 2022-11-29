Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 30 солдат ВСУ в районе села Ивановка
2022-11-29 14:22
В Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили не менее 30 солдат украинской армии в районе села Ивановка Харьковской области.
29 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что на Купянском участке фронта за прошедшие сутки спецоперации служащие Вооружённых сил Украины безуспешно пытались атаковать позиции российских военнослужащих в районе села Ивановка.
Конашенков уточнил, что служащие ВС РФ отразили атаки ВСУ, отбросив украинских бойцов на исходные позиции, а также уничтожив более 30 единиц личного состава, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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