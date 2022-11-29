В Беларуси простились с главой МИД Владимиром Макеем
Церемония прощания с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем завершилась в Минске.
29 ноября РИА Новости сообщили, что в Минске в Центральном доме офицеров завершилась траурная церемония прощания со скоропостижно скончавшимся в субботу главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, похоронен он будет в этот же день на Восточном кладбище в Минске.
Сообщается, что до начала официальной церемонии в Дом офицеров приехал президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы проститься с министром иностранных дел.
Ранее СМИ сообщали, что умер Макей 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось, пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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