В Беларуси простились с главой МИД Владимиром Макеем

Церемония прощания с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем завершилась в Минске.

29 ноября РИА Новости сообщили, что в Минске в Центральном доме офицеров завершилась траурная церемония прощания со скоропостижно скончавшимся в субботу главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, похоронен он будет в этот же день на Восточном кладбище в Минске.

Сообщается, что до начала официальной церемонии в Дом офицеров приехал президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы проститься с министром иностранных дел.

Ранее СМИ сообщали, что умер Макей 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось, пост министра иностранных дел он занимал с 22 августа 2012 года.