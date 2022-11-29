Американский полковник Макгрегор сообщил, что Зеленский может стать жертвой украинских националистов.

29 ноября РИА новости сообщили, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил, что президент Украины будет выполнять все инструкции из Белого дома, но когда-то придет время и ему скажут смириться с действительностью и пойти на территориальные уступки.

Полковник подчеркнул, что безвыходное положение президента Владимира Зеленского рано или поздно приведет либо к военному поражению, либо серьезным уступкам Москве, а это может разозлить украинских националистов из-за чего Зеленский может стать их жертвой.