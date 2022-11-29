Турция предлагает расширить границы Евросоюза от Балкан до Грузии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что границы Евросоюза следует расширить от Балкан до Грузии.

Он считает, что пришло время для нового расширения Европейского союза, который должен достигать Украины и Молдовы.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что регион не будет полным, если в нем не будет Турции.

По его словам, Турция останется в центре региона конфликтов, будет обеспечивать его стабильность и безопасность.