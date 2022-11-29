Турция предлагает расширить границы Евросоюза от Балкан до Грузии

APS
2022-11-29 16:30

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что границы Евросоюза следует расширить от Балкан до Грузии.

Он считает, что пришло время для нового расширения Европейского союза, который должен достигать Украины и Молдовы.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что регион не будет полным, если в нем не будет Турции.

По его словам, Турция останется в центре региона конфликтов, будет обеспечивать его стабильность и безопасность.

Опубликовано: Светлана Репина