Турция предлагает расширить границы Евросоюза от Балкан до Грузии
2022-11-29 16:30
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что границы Евросоюза следует расширить от Балкан до Грузии.
Он считает, что пришло время для нового расширения Европейского союза, который должен достигать Украины и Молдовы.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что регион не будет полным, если в нем не будет Турции.
По его словам, Турция останется в центре региона конфликтов, будет обеспечивать его стабильность и безопасность.
Опубликовано: Светлана Репина
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