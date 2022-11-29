Поплавская получила новости от сына Клима, который находится на фронте в Донбассе

APS
2022-11-29 16:33

Яна Поплавская не отговаривала своего 37-летнего сына, когда тот отправился на фронт. Но это не отменяет ее волнений по поводу судьбы наследника.

Накануне актриса Яна Поплавская получила весть с фронта от своего старшего сына Клима.

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    Мужчина отправился воевать по собственной инициативе, а мать даже не думала его отговаривать, но очень переживает о его судьбе.

    Артистка опубликовала видео, которое прислал сын, радуясь, что все хорошо. Клим выглядит худым и с "суровым взглядом".

Опубликовано: Наталья Гончарова