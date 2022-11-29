Поплавская получила новости от сына Клима, который находится на фронте в Донбассе
2022-11-29 16:33
Яна Поплавская не отговаривала своего 37-летнего сына, когда тот отправился на фронт. Но это не отменяет ее волнений по поводу судьбы наследника.
Накануне актриса Яна Поплавская получила весть с фронта от своего старшего сына Клима.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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