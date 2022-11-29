Поплавская получила новости от сына Клима, который находится на фронте в Донбассе

Мужчина отправился воевать по собственной инициативе, а мать даже не думала его отговаривать, но очень переживает о его судьбе.

Артистка опубликовала видео, которое прислал сын, радуясь, что все хорошо. Клим выглядит худым и с "суровым взглядом".