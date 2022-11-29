Вторая экспедиция Христофора Колумба была самой продуманной и крупной

У Христофора Колумба было несколько экспедиций, в ходе которых были открыты новые земли, но самой организованной и крупной была вторая.

Второй морской поход Колумба был самым масштабным. По размерам уж точно. Воодушевленная королева Изабелла выделила средства для основания колоний на новых территориях. Семнадцать кораблей во главе с флагманом Марией-Галанте, груженые всем необходимым для основания поселений, отправились в путь.

На борту находилось от полутора до двух с половиной тысяч человек, не только профессиональных моряков, но и гражданских и духовных лиц, в том числе и знати.

Это путешествие завершилось не только новыми, на сей раз островными открытиями (острова Ямайка, Пуэрто-Рико, Виргинские и Антильские острова), но и полной оккупацией Espaṅola (так испанцы называли открытые земли).

Европейцы начали расчищать территории от местных жителей, истребляя и оттесняя их в неблагополучные для жизни районы. Также был основан один из первых испанских колониальных городов Санто-Доминго.