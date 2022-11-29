Вечно недовольный пожилой клиент кафе оставил в наследство официантке 50 тысяч долларов и автомобиль

Официантка Молина, благодаря своему терпению по отношению к вечно недовольному старику-клиенту, получила от него в наследство 50 тысяч долларов и машину.

Вечно недовольный старик часто приходил в кафе, и постоянно жаловался то на еду, то на обслуживание, то на конкретных официантов. В итоге его отказались обслуживать практически все сотрудники кроме официантки Молины.

Терпеливая девушка, несмотря на ворчливость пожилого клиента, оставалась с ним приветливой, поскольку знала, что тот потерял свою жену, и к тому же является ветераном войны. Но однажды мужчина перестал захаживать в кафе.

Молина выяснила, что старик умер. А еще через день после этого, к ней на работу заглянул представительный мужчина в костюме. Она было испугалась, что дело в какой-то претензии к ней, но оказалось, что старик, с которым она оставалась любезной, несмотря ни на что, оставил ей наследство: машину и 50 тысяч долларов.