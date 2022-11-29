Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов

Инфляция в Германии немного снизилась впервые с июля, потребительские цены выросли на 10 процентов в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, заявило Федеральное статистическое управление в первоначальной оценке во вторник.

Ранее годовой уровень инфляции рос три месяца подряд, достигнув в октябре 10,4 процента. Экономисты не видят оснований отказывать себе в упадке.

Инфляция в течение нескольких месяцев подпитывалась ценами на энергоносители и продукты питания. По предварительным данным, стоимость электроэнергии в ноябре на 38,4% выше, чем годом ранее. В октябре было зафиксировано увеличение на 43 процента. Цены на продукты питания выросли на 21 процент в ноябре. По сравнению с октябрем потребительские цены снизились в общей сложности на 0,5 процента.

Сравнительно высокая инфляция приводит к потере покупательной способности и все большей девальвации заработной платы. В третьем квартале доход был номинально на 2,3 процента выше, чем за тот же период прошлого года. Однако прирост был более чем съеден более высокими потребительскими ценами. Суть в том, что реальная потеря заработной платы, то есть с поправкой на динамику цен, составила 5,7 процента. Это было самое большое снижение с момента введения статистики в 2008 году.

В предыдущие три квартала людям уже приходилось мириться с потерями в реальной заработной плате. Значения ускорились с -1,4 процента в последнем квартале 2021 года до -1,8 процента в начале года до -4,4 процента во втором квартале 2022 года. Статистически такого длительного периода реальных потерь заработной платы еще не было. . Заработная плата брутто, включая специальные выплаты, включается в номинальную заработную плату.

Согласно опросу, многие люди затягивают пояса из-за роста цен. По их собственным утверждениям, добрая половина потребителей покупают только те продукты, которые им действительно нужны, о чем сообщила исследовательская компания Nielsen IQ на основе опроса более 10 000 человек.

По мнению экономистов, серьезного снижения инфляции пока не предвидится. Уровень инфляции, вероятно, значительно снизится только весной, потому что тогда вступят в силу тормоза цен на газ и электроэнергию, а вклад нефти в инфляцию уменьшится, как утверждает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Темпы инфляции на нынешнем уровне никогда не существовали в объединенной Германии. В старых федеральных землях в начале 1950-х годов ставки составляли около 10 процентов. Однако со временем метод расчета изменился.