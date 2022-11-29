В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
2022-11-29 18:52
Замминистра обороны Польши Марчин Очепа заявил о крайне высокой вероятности участия Варшавы в военном конфликте.
29 ноября заместитель главы Министерства национальной обороны Республики Польша Марчин Очепа в пресс-релизе заявил, что вероятность войны, в которой польская армия будет принимать участие, крайне высокая.
Украинский депутат Илья Кива прокомментировал данную информацию, заявив о том, что «Польша давно готова вести свои войска на территорию западной Украины, чтоб впоследствии оставить её под своим контролем».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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