«РИА Новости»: в ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных
Правоохранители ЛНР задержали гражданина Украины, который собирал данные о служащих ВС РФ для передачи СБУ.
29 ноября российское новостное агентство РИА, со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщили о задержании сотрудниками органов безопасности ЛНР гражданина Украины, который передавал СБУ информацию о местоположении российских военнослужащих.
Отмечается, что задержанный мужчина 1959 года рождения с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки Андреем Динником (Ревенко).
Опубликовано: Диана Мудреченко
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