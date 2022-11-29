Монашество в христианстве возникло в древности как результат объединения христиан перед угрозой преследования

История знает, что ранних христиан преследовали, поэтому они создавали свои обособленные общины, которые впоследствии дали начало институту монашества.

Идея монашества появилась не сразу после возникновения христианства как учения. Ранние христиане отличались праведностью, строгим соблюдением заповедей Божьих, а также скромностью. Поскольку долгое время христиане преследовались властями, они старались держаться друг друга.

Так возникали так называемые христианские общины, которые отдаленно напоминали монастыри. Другой выход, который находили гонимые, дабы спастись от преследования, пустынничество. Первые монахи-пустынники уходили подальше от поселений, обживали пещеры и проводили время в посте и молитве. Иногда отшельники встречались, и возникало поселение религиозного толка. Именно из таких поселений стали вырастать монастыри в том виде, какими мы их знаем.

Родной отшельничества считается Египет, а первым монахом-отшельником Антоний Великий, подвизавшийся в египетской пустыне. Что же касается так называемого общежитийного иночества, то его родоначальником является Пахомий Великий.