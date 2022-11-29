Похищенную в детстве Мелиссу Хайсмит родные нашли 51 год спустя, благодаря тесту ДНК
Мелисса Хайсмит, похищенная в двухлетнем возрасте, вновь обрела свою семью через 51 год, благодаря проведению теста ДНК.
Разыскать пропавшую Мелиссу удалось с помощью современных технологий. Ее отец Джеффри Хайсмит отправил образец своей ДНК на сайт 23andme, который предназначен специально для поисков родных.
Оказалось, что ДНК совпало с ДНК троих внуков Джеффри, детей Мелани Браун. Впоследствии стало известно, что Мелани Браун и есть Мелисса Хайсмит.
Потерянная в детстве Мелисса впервые увидела своих родителей и братьев и сестер на уикэнд после Дня Благодарения через 51 год после того, как их потеряла. Сестры Шэрон Хайсмит и Виктория Гарнер были очень удивлены и растроганы встречей, не говоря уже о родителях Джеффри и Альте.
Опубликовано: Эльза Ли
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