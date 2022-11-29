Недоношенная близняшка спасла жизнь своей умирающей сестренке

Новорожденная Брили Джексон умирала в инкубаторе, но снова стала дышать, когда медсестра положила ее к ее сестре-близнецу, чтобы попрощаться.

Брили и Кайри Джексон, сестры-близняшки, родились недоношенными в 1995-м году в американском штате Массачусетс. Чтобы повысить шансы на их выживание, медперсонал поместил малышек в разные инкубаторы.

Кайри быстро стала идти на поправку, а вот Брили, наоборот, теряла силы. Малышка уже посинела, и у нее были большие проблемы с дыханием. Врачи предпринимали все возможные медицинские меры, но это было бесполезно.

Когда стало ясно, что девочка не выживет, спустя несколько дней, присматривавшая за близнецами медсестра положила Брили в инкубатор к сестре, чтобы те смогли символически попрощаться. И произошло невероятное. Брили снова стала дышать, и вскоре начала поправляться. Сегодня сестры уже взрослые, и ничто не напоминает о том, что в начале жизни должны были бороться за нее.