Недоношенная близняшка спасла жизнь своей умирающей сестренке
Новорожденная Брили Джексон умирала в инкубаторе, но снова стала дышать, когда медсестра положила ее к ее сестре-близнецу, чтобы попрощаться.
Брили и Кайри Джексон, сестры-близняшки, родились недоношенными в 1995-м году в американском штате Массачусетс. Чтобы повысить шансы на их выживание, медперсонал поместил малышек в разные инкубаторы.
Кайри быстро стала идти на поправку, а вот Брили, наоборот, теряла силы. Малышка уже посинела, и у нее были большие проблемы с дыханием. Врачи предпринимали все возможные медицинские меры, но это было бесполезно.
Когда стало ясно, что девочка не выживет, спустя несколько дней, присматривавшая за близнецами медсестра положила Брили в инкубатор к сестре, чтобы те смогли символически попрощаться. И произошло невероятное. Брили снова стала дышать, и вскоре начала поправляться. Сегодня сестры уже взрослые, и ничто не напоминает о том, что в начале жизни должны были бороться за нее.
Опубликовано: Эльза Ли
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